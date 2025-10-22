Генеральная прокуратура проверила исполнение законодательства о борьбе с коррупцией в республиканском унитарном предприятии «Минскэнерго» – установлены нарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры, в частности, на предприятии и в его филиалах прокуроры выявили более 20 фактов занятия предпринимательской деятельностью должностными лицами, для которых такая деятельность запрещена в связи с занимаемой должностью.

Справочно. Согласно абз.2 ч.1 ст.17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» для государственных должностных лиц установлен запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение.

Среди распространенных видов такой предпринимательской деятельности должностных лиц РУП «Минскэнерго» – осуществление грузовых и пассажирских перевозок, оптовая торговля, консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

Лица, допустившие нарушения Закона в указанной части, привлечены Генеральной прокуратурой к административной ответственности.

Справочно. Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого законодательными актами установлен запрет на осуществление такой деятельности, влечет наложение взыскания по ч.4 ст.13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

В ходе проверки также установлены нарушения законодательства при осуществлении закупочной деятельности, несоблюдение антикоррупционных норм при использовании служебного транспорта и игнорирование требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Как итог – заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь внес генеральному директору РУП «Минскэнерго» представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения, а также способствовавшие им причины и условия, а виновных в них должностных лиц – привлечь к ответственности.

Исполнение акта надзора взято на контроль.