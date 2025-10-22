Индивидуальные предприниматели и после 1 января 2026 года смогут продавать товары не собственного производства на маркетплейсе Emall. В отношениях ИП с другими маркетплейсами такая торговля может быть расценена как оптовая и будет запрещена.

Новое требование вводит постановление Совмина № 457 от 28 июня 2024 года. Так, с 1 января 2026 года ИП в Беларуси не смогут заниматься оптовой торговлей. Под это подпадают и отношения с маркетплейсами, когда те выкупают у продавца товары, которые тот сам не произвел. При этом оптовой торговлей не считается поставка площадке товаров собственного производства. Пояснение на этот счет дало Министерство экономики.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Emall, ИП также смогут продолжать продавать товары через маркетплейс физлицам, которые покупают их для себя, а не для бизнеса. Именно так работает маркетплейс Emall.

«Сейчас это острый вопрос, мы получаем много запросов. Так вот продавцы Emall смогут продолжать торговать на площадке в статусе ИП и после 1 января 2026 года. Ничего для них не изменится. Ограничения для ИП связаны с продажей товаров по схеме, которая расценивается как оптовая торговля. Многие маркетплейсы ее используют, но не Emall. В нашем случае ИП самостоятельно продает товар через маркетплейс покупателю-физлицу для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. А это и есть розничная торговля – в статусе ИП она разрешена», – заверяют в Emall.

На площадке также пояснили что делать тем, кто хочет продолжать торговать и на других маркетплейсах. Для этого им нужно перейти в статус юридического лица. На Emall для этого предусмотрен бесшовный процесс перехода, при котором не требуется оплата за регистрацию нового кабинета. В новый кабинет будут перенесены все карточки с рейтингом и отзывами, равно как и история заказов.

Маркетплейс Emall запущен в феврале 2024 года. На сегодня он объединил более 5000 продавцов со всей страны. Места на онлайн-витрине получают только ИП и юрлица, зарегистрированные в Беларуси. Распределение почти поровну: 45% активных продавцов – это индивидуальные предприниматели, 55% – юридические лица. На площадке нет штрафов, скрытых платежей и платной приемки товаров. Деньги поступают на счёт продавца в течение 3 рабочих дней после выкупа товара. Все продавцы платят фиксированное вознаграждение площадке – 4%.

На Emall представлено около 550 000 разных товаров – от продуктов до техники. Покупателям доступна первая на рынке рассрочка на маркетплейсе от «Паритетбанка». Emall позиционирует себя как белорусский маркетплейс низких цен. Все заказы покупателям доставляют в отделения «Европочты» или прямо на дом. Для селлеров действуют низкие тарифы. Самый легкий – 1,99 рубля.