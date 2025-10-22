ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИП СМОГУТ И ДАЛЬШЕ ТОРГОВАТЬ ТОВАРАМИ НЕ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ EMALL


14:52 22.10.2025

Индивидуальные предприниматели и после 1 января 2026 года смогут продавать товары не собственного производства на маркетплейсе Emall. В отношениях ИП с другими маркетплейсами такая торговля может быть расценена как оптовая и будет запрещена.

Новое требование вводит постановление Совмина № 457 от 28 июня 2024 года. Так, с 1 января 2026 года ИП в Беларуси не смогут заниматься оптовой торговлей. Под это подпадают и отношения с маркетплейсами, когда те выкупают у продавца товары, которые тот сам не произвел. При этом оптовой торговлей не считается поставка площадке товаров собственного производства. Пояснение на этот счет дало Министерство экономики.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Emall, ИП также смогут продолжать продавать товары через маркетплейс физлицам, которые покупают их для себя, а не для бизнеса. Именно так работает маркетплейс Emall.

«Сейчас это острый вопрос, мы получаем много запросов. Так вот продавцы Emall смогут продолжать торговать на площадке в статусе ИП и после 1 января 2026 года. Ничего для них не изменится. Ограничения для ИП связаны с продажей товаров по схеме, которая расценивается как оптовая торговля. Многие маркетплейсы ее используют, но не Emall. В нашем случае ИП самостоятельно продает товар через маркетплейс покупателю-физлицу для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. А это и есть розничная торговля – в статусе ИП она разрешена», – заверяют в Emall.

На площадке также пояснили что делать тем, кто хочет продолжать торговать и на других маркетплейсах. Для этого им нужно перейти в статус юридического лица. На Emall для этого предусмотрен бесшовный процесс перехода, при котором не требуется оплата за регистрацию нового кабинета. В новый кабинет будут перенесены все карточки с рейтингом и отзывами, равно как и история заказов.

Маркетплейс Emall запущен в феврале 2024 года. На сегодня он объединил более 5000 продавцов со всей страны. Места на онлайн-витрине получают только ИП и юрлица, зарегистрированные в Беларуси. Распределение почти поровну: 45% активных продавцов – это индивидуальные предприниматели, 55% – юридические лица. На площадке нет штрафов, скрытых платежей и платной приемки товаров. Деньги поступают на счёт продавца в течение 3 рабочих дней после выкупа товара. Все продавцы платят фиксированное вознаграждение площадке – 4%.

На Emall представлено около 550 000 разных товаров – от продуктов до техники. Покупателям доступна первая на рынке рассрочка на маркетплейсе от «Паритетбанка». Emall позиционирует себя как белорусский маркетплейс низких цен. Все заказы покупателям доставляют в отделения «Европочты» или прямо на дом. Для селлеров действуют низкие тарифы. Самый легкий – 1,99 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
валюта курс
EUR 3.4610
USD 2.9780
RUB 3.6800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4800
USD 2.9820 2.9900
RUB 3.6550 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1640
EUR/RUB 94.9000 95.2000
USD/RUB 81.6000 81.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте