ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕТЬ 4G ОБЪЕДИНИЛА СЕМЬ ТЫСЯЧ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ


13:20 22.10.2025

Количество базовых станций 4G превысило семь тысяч, об этом сообщают технические специалисты единого инфраструктурного оператора Беларуси. Кроме того, beCloud проанализировал итоги работы сети по технологии LTE в третьем квартале 2025 года. Без сомнений, включение семитысячной базовой станции 4G становится знаковым событием осени 2025 года для нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе becloud, семитысячная базовая расположена в поселке городского типа Освея Верхнедвинского района Витебской области. 4G продолжил усиливать свое присутствие в Минске и всех областных центрах Беларуси, Пинске, Бобруйске, Ошмянах, Орше, Кобрине, Новолукомле, городских поселках Езерище, Мир, Свислочи, агрогородках Стригинь, Лисуны, Иваки, Перерост, Леоновичи, Красная Буда, Лучинки и в других белорусских городах и поселках.

С июля по сентябрь 2025 года пользователи 4G-интернета сгенерировали 319 тысяч терабайт трафика. Среднесуточный объем загруженных данных составляет 3586 терабайт, объем потребляемого трафика зависит от времени суток (утро/день/вечер, будние/выходные дни). Традиционно пиковым периодом возрастания объема трафика 4G у белорусов можно назвать вечерние часы с 19.00 по 22.00. Общее количество пользователей сети 4G превышает 7 миллионов пользователей.

«Технические специалисты beCloud фиксируют значительный рост потребления интернет-трафика в сети 4G. К примеру, только за последние три года среднесуточный объем потребляемых белорусами данных увеличился более чем в полтора раза. LTE охватывает 99,6% населения Беларуси и покрывает 94 % территории страны, 73% трафика передачи данных идет именно в сети 4G. Мы продолжаем развивать сеть, и, в первую очередь, расширяем покрытие там, где есть необходимость обеспечить качественную надежную связь. Как правило, это отдаленные уголки нашей страны, сельская местность, связь вдоль автомобильных дорог», — подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
валюта курс
EUR 3.4610
USD 2.9780
RUB 3.6800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4800
USD 2.9820 2.9900
RUB 3.6550 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1640
EUR/RUB 94.9000 95.2000
USD/RUB 81.6000 81.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте