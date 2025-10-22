Количество базовых станций 4G превысило семь тысяч, об этом сообщают технические специалисты единого инфраструктурного оператора Беларуси. Кроме того, beCloud проанализировал итоги работы сети по технологии LTE в третьем квартале 2025 года. Без сомнений, включение семитысячной базовой станции 4G становится знаковым событием осени 2025 года для нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе becloud, семитысячная базовая расположена в поселке городского типа Освея Верхнедвинского района Витебской области. 4G продолжил усиливать свое присутствие в Минске и всех областных центрах Беларуси, Пинске, Бобруйске, Ошмянах, Орше, Кобрине, Новолукомле, городских поселках Езерище, Мир, Свислочи, агрогородках Стригинь, Лисуны, Иваки, Перерост, Леоновичи, Красная Буда, Лучинки и в других белорусских городах и поселках.

С июля по сентябрь 2025 года пользователи 4G-интернета сгенерировали 319 тысяч терабайт трафика. Среднесуточный объем загруженных данных составляет 3586 терабайт, объем потребляемого трафика зависит от времени суток (утро/день/вечер, будние/выходные дни). Традиционно пиковым периодом возрастания объема трафика 4G у белорусов можно назвать вечерние часы с 19.00 по 22.00. Общее количество пользователей сети 4G превышает 7 миллионов пользователей.

«Технические специалисты beCloud фиксируют значительный рост потребления интернет-трафика в сети 4G. К примеру, только за последние три года среднесуточный объем потребляемых белорусами данных увеличился более чем в полтора раза. LTE охватывает 99,6% населения Беларуси и покрывает 94 % территории страны, 73% трафика передачи данных идет именно в сети 4G. Мы продолжаем развивать сеть, и, в первую очередь, расширяем покрытие там, где есть необходимость обеспечить качественную надежную связь. Как правило, это отдаленные уголки нашей страны, сельская местность, связь вдоль автомобильных дорог», — подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.