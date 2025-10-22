|О компании
|22.10.2025
Экономика РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОСТРОЕНО ПОЧТИ 3,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
13:07 22.10.2025
В январе-сентябре 2025 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 3154 новые квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 308,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 95,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 38,5 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено в эксплуатацию 28,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 91,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,7% от общего ввода по области.
