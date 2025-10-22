ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОСТРОЕНО ПОЧТИ 3,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


13:07 22.10.2025

В январе-сентябре 2025 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 3154 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 308,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 95,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 38,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 28,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 91,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,7% от общего ввода по области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
валюта курс
EUR 3.4610
USD 2.9780
RUB 3.6800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4800
USD 2.9820 2.9900
RUB 3.6550 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1640
EUR/RUB 94.9000 95.2000
USD/RUB 81.6000 81.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте