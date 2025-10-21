ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БУДУЩЕЕ КИБЕРБЕЗА. В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ КРУПНАЯ БЕСПЛАТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SOCCON 2.5


12:12 22.10.2025

В Минске 30 октября пройдет уже третья бесплатная конференция по информационной безопасности Positive SOCcon 2.5. На ней помогут создать эффективный центр кибербезопасности (SOC) и представят передовые технологии, а выступления дополнят киберучения на платформе Standoff 365. Мероприятие проведет компания Positive Technologies – один из лидеров в СНГ в сфере результативной кибербезопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Positive Technologies, конференция будет посвящена передовым подходам к борьбе с киберугрозами. На ней помогут построить «непробиваемую» киберзащиту и найти баланс между спецификой отрасли, защитой и трендами. Также будут показаны новейшие инструменты, которые выведут защиту от киберпреступников на новый уровень. Мероприятие проводится в Беларуси уже в третий раз. Оно соберет вместе представителей регулятора (ОАЦ), топ-менеджеров, руководителей и специалистов из сфер IT и информационной безопасности.

Эксперты представят SOC будущего, расскажут о технологиях для отражения любого киберудара, заглянут за кулисы кибербеза и разберут основные ошибки. Большое внимание уделят использованию искусственного интеллекта в сфере информационной безопасности.

Одним из главных событий станут киберучения на платформе Standoff 365. В них примут участие команды центров кибербезопасности белорусских организаций. Им предстоит противостоять сложным кибератакам в режиме реального времени. Сами киберучения пройдут онлайн с 27 по 30 октября, а во время конференции наградят лучшие команды.

«Беларусь за последние годы сделала большой шаг вперед в сфере кибербезопасности. Поэтому сегодня речь идет не столько о создании SOC, сколько об их развитии и совершенствовании. Пришла пора выходить на новый уровень – с передовыми решениями, технологиями, методами отражения кибератак и возможностями искусственного интеллекта. Как раз этому и посвящена конференция. В наших историях будет всё, как в фильмах: сюжет, композиция, персонажи, трюки. Только без отрыва от реальности», – отмечают в Positive Technologies.

Конференция бесплатная, принять участие может каждый. Для записи нужно заполнить форму регистрации до 16.00 29 октября. Количество мест ограничено.

Исследование Positive Technologies показало, что с начала года каждая пятая успешная атака на организации была массовой и могла иметь от десятков до нескольких тысяч жертв. Чаще всего атакуют госучреждения и предприятия промышленности.

Среди основных последствий кибератак – утечка конфиденциальных данных и использование ресурсов жертвы. Чаще всего это DDoS-атаки с использованием ресурсов компании, фишинг и дальнейшее внедрение вредоносных программ. Последние используются в более чем половине случаев. Особенно распространены вредоносные программы для удаленного управления (RAT), которые дают преступникам полный контроль над зараженными устройствами и нередко используются для создания ботнетов.

Positive SOCсon – конференция, которая ежегодно проводится в Минске Positive Technologies. Только в Беларуси компанией построено более 20 высокотехнологичных центров кибербезопасности. Сейчас специалисты компании занимаются развитием и внедрением новых подходов к борьбе с киберугрозами. Конференция проводится для знакомства с передовой экспертизой, разбора проблем рынка, демонстрации технологий и диалога.

Что важно, всё активнее для подготовки и проведения атак используются искусственный интеллект. Даже боты стали применять машинное обучение для анализа защитных механизмов и маскировки под человека. Всё это создает новые угрозы для кибербезопасности.

Конференция Positive SOCcon 2.5 пройдет 30 октября с 10.00 до 21.00 в кинотеатре «Москва» на проспекте Победителей, 13.
