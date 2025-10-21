Всего за январь-сентябрь 2025 г. на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» проведено 2 548 торговых сессий, заключено сделок на общую сумму более 11 млрд рублей, что почти на 25 % выше уровня аналогичного периода 2024 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, общая сумма экспортных биржевых сделок в январе-сентябре 2025 г. составила 3,98 млрд рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 27 %.

Самыми востребованными белорусскими товарами за рубежом стали пиломатериалы, мясо-молочная продукция, аминокислоты и др.

В январе-сентябре 2025 г. для участия в биржевых торгах аккредитовано 2 157 новых компаний (1 333 резидентов и 824 нерезидента).

В 2025 году впервые выдан сертификат брокера Белорусской универсальной товарной биржи резиденту Сербии.

Справочно:

Для обеспечения наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг глава МАРТ закреплен за Республикой Сербия.

В рамках сотрудничества Республики Беларусь с Республикой Сербия на БУТБ аккредитовано 10 сербских компаний (+ 3 новые компании в 2025 году), а также 1 брокер, который представляет интересы сербских предприятий на биржевых торгах по закупке продукции белорусского производства, в частности, товаров сельскохозяйственной группы.

За январь-сентябрь 2025 года сербскими субъектами хозяйствования в торгах БУТБ совершено сделок на сумму 4,9 млн долларов США, что превысило показатели за весь 2024 год на 20 процентов.

Всего по состоянию на 30.09.2025 аккредитовано 37 477 компаний, в том числе 8 769 нерезидентов из 82 стран.

Одновременно МАРТ обращает внимание об обязательном соблюдении субъектами хозяйствования законодательства о биржевой торговле.

Так, сотрудниками МАРТ установлено, что ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Жлобинский мясокомбинат» и ЗАО «Партнер и К» реализовали мясо крупного рогатого скота свежее, охлажденное, замороженное, пищевые субпродукты крупного рогатого скота охлажденные или замороженные, не заключая сделки на торгах БУТБ, что является обязательным.

Должностные лица указанных субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о биржевой торговле.