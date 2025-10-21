|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,9%
11:32 22.10.2025
Розничный товарооборот в Могилевской области в январе – сентябре 2025 г. составил 6373 млн. рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе – сентябре 2025 г. составил 5979,5 млн. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – сентябре 2025 г. составил 3042,9 млн. рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе – сентябре 2025 г. составил 319 млн. рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
Курсы в банках
на 22.10.2025
Конвертация в банках
на 22.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте