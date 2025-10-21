Розничный товарооборот в Могилевской области в январе – сентябре 2025 г. составил 6373 млн. рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе – сентябре 2025 г. составил 5979,5 млн. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – сентябре 2025 г. составил 3042,9 млн. рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – сентябре 2025 г. составил 319 млн. рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.