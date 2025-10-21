В Беларуси на 22 октября намолочено 9,923 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,453 млн.тонн, Гродненская – 1,937 млн.тонн, Брестская – 1,974 млн.тонн, Могилевская – 1,309 млн.тонн, Гомельская – 1,209 млн.тонн, Витебская – 1,041 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 91% площадей, что составляет 2 119 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 684 тысячи тонн – 98 % от плана

Заготовлено льнотресты 185 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,9 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 85% площадей, что составляет 863 тысячи гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 788 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 17 млн. 368 тыс.тонн - 84% плана. Травяных кормов - 8 млн. 957 тыс.тонн кормовых единиц - 89% плана

Сахарная свекла убрана с 72% площадей. Накопано 3 миллиона 672 тысячи тонн корнеплода. Урожайность также выше прошлогодней на 37,7 ц/га

Картофеля накопано 663 тысячи тонн, что на 127 тысяч тонн больше по стране, чем на эту же дату в прошлом году. Урожайность также выше прошлогодней.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 151 тысяча тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 79%.

Поднято зяби на площади 278 тысяч гектаров, что составляет 19% от плана в 1 432 тысячи гектаров.