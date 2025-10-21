|О компании
|22.10.2025
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 9,9 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
11:07 22.10.2025
В Беларуси на 22 октября намолочено 9,923 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,453 млн.тонн, Гродненская – 1,937 млн.тонн, Брестская – 1,974 млн.тонн, Могилевская – 1,309 млн.тонн, Гомельская – 1,209 млн.тонн, Витебская – 1,041 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 91% площадей, что составляет 2 119 тысяч гектаров
Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 684 тысячи тонн – 98 % от плана
Заготовлено льнотресты 185 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,9 ц/га
Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 85% площадей, что составляет 863 тысячи гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 788 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 17 млн. 368 тыс.тонн - 84% плана. Травяных кормов - 8 млн. 957 тыс.тонн кормовых единиц - 89% плана
Сахарная свекла убрана с 72% площадей. Накопано 3 миллиона 672 тысячи тонн корнеплода. Урожайность также выше прошлогодней на 37,7 ц/га
Картофеля накопано 663 тысячи тонн, что на 127 тысяч тонн больше по стране, чем на эту же дату в прошлом году. Урожайность также выше прошлогодней.
Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 151 тысяча тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 79%.
Поднято зяби на площади 278 тысяч гектаров, что составляет 19% от плана в 1 432 тысячи гектаров.
