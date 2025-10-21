ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОШЛО НА КРИМИНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО, ЧТОБЫ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ КРЕДИТОРАМ


10:29 22.10.2025

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты криминального банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Установлено, что учредитель и директор речицкого частного предприятия довели фирму до неплатежеспособности, чтобы не возмещать убытки кредиторам и не погашать просроченную задолженность.

Еще в 2020 году данные должностные лица через аффилированную структуру вывели основные средства предприятия (здание торгового центра рыночной стоимостью более 7 млн. рублей), усугубив неплатежеспособность своей фирмы и искусственно создав финансовую ситуацию, при которой погашение задолженности стало невозможным.

В результате кредиторам причинен ущерб на сумму свыше 3 млн. рублей.

В отношении руководителя и учредителя фирмы возбуждено уголовное дело.
