|22.10.2025
Экономика РБ
РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОШЛО НА КРИМИНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО, ЧТОБЫ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ КРЕДИТОРАМ
10:29 22.10.2025
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты криминального банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Установлено, что учредитель и директор речицкого частного предприятия довели фирму до неплатежеспособности, чтобы не возмещать убытки кредиторам и не погашать просроченную задолженность.
Еще в 2020 году данные должностные лица через аффилированную структуру вывели основные средства предприятия (здание торгового центра рыночной стоимостью более 7 млн. рублей), усугубив неплатежеспособность своей фирмы и искусственно создав финансовую ситуацию, при которой погашение задолженности стало невозможным.
В результате кредиторам причинен ущерб на сумму свыше 3 млн. рублей.
В отношении руководителя и учредителя фирмы возбуждено уголовное дело.
