|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТЕСТ-МИССИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОХОДИТ НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
09:57 22.10.2025
Тест-миссия по эксплуатационной безопасности проходит на Белорусской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
В составе экспертной группы - представители Белоярской, Калининской, Смоленской, Нововоронежской и Ленинградской АЭС, а также центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом». Они оценят ключевые направления деятельности Белорусской АЭС по вопросам эксплуатационной безопасности, в том числе проведут обходы оборудования и систем энергоблока №2, ознакомятся с документацией и отчетами, выполнят наблюдения за работой персонала.
Результаты проверок будут содействовать дальнейшему совершенствованию работы, направленной на укрепление безопасности и надежности Белорусской АЭС, и станут важным этапом подготовки к предстоящей миссии МАГАТЭ OSART, запланированной на атомной станции в 2026 году.
Тест-миссия завершится 31 октября.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
Курсы в банках
на 22.10.2025
Конвертация в банках
на 22.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте