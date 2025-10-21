Тест-миссия по эксплуатационной безопасности проходит на Белорусской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

В составе экспертной группы - представители Белоярской, Калининской, Смоленской, Нововоронежской и Ленинградской АЭС, а также центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом». Они оценят ключевые направления деятельности Белорусской АЭС по вопросам эксплуатационной безопасности, в том числе проведут обходы оборудования и систем энергоблока №2, ознакомятся с документацией и отчетами, выполнят наблюдения за работой персонала.

Результаты проверок будут содействовать дальнейшему совершенствованию работы, направленной на укрепление безопасности и надежности Белорусской АЭС, и станут важным этапом подготовки к предстоящей миссии МАГАТЭ OSART, запланированной на атомной станции в 2026 году.

Тест-миссия завершится 31 октября.