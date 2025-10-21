ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 0,8%


09:42 22.10.2025

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь- сентябре 2025 г. в текущих ценах составил 16027,7 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января – сентября 2024 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
валюта курс
EUR 3.4610
USD 2.9780
RUB 3.6800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4671 -0.0229
USD 2.9780 -0.0107
RUB 3.6800 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4750
USD 2.9780 2.9900
RUB 3.6500 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 94.2000 95.3000
USD/RUB 81.0000 81.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте