Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 0,8%

09:42 22.10.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь- сентябре 2025 г. в текущих ценах составил 16027,7 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января – сентября 2024 г.