Экономика РБ


БУТБ НАЧАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ИНДЕКСОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖИ


09:19 22.10.2025

В рамках проекта по созданию международной системы индикаторов товарных рынков на пространстве ЕАЭС + Узбекистан Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) начала предоставлять данные по биржевым ценовым индексам для дальнейшей трансляции через информационно-аналитическую платформу SPX, разработанную Петербургской Биржей — крупнейшей товарной биржей России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в результате пользователи российской платформы получили доступ к более чем 60 индексам, отражающим актуальные ценовые тенденции по пяти товарным группам, на долю которых приходится значительная доля товарооборота БУТБ. На внутреннем рынке это черные металлы, круглые лесоматериалы и шроты масличных, а на внешнем — пиломатериалы и сливочное масло. Индексы БУТБ обновляются ежемесячно, а методика их расчета разработана совместно с экспертами Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь и Белорусского государственного технологического университета.

«Передача данных по биржевым ценовым индексам от Белорусской универсальной товарной биржи является важным этапом развития нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы продолжаем укреплять партнерские отношения, создавая основу для формирования прозрачных и объективных рыночных ориентиров. Это позволит нам расширить систему международных индикаторов, повысив ее информативность и надежность, что станет надежным инструментом для принятия взвешенных решений участниками рынка из разных стран», — подчеркнула старший управляющий директор Петербургской Биржи Владлена Рубцова.

«Важно, что наше взаимодействие не ограничилось подписанием рамочного соглашения о сотрудничестве, а сразу же перешло в практическую плоскость. Это свидетельствует о высокой заинтересованности сторон в успешной реализации проекта по созданию межбиржевой системы индикаторов. Наша биржа является первоисточником объективной и достоверной информации по биржевому и внебиржевому рынку товаров Республики Беларусь. Уверен, что предоставляемые нами данные будут способствовать дальнейшему развитию взаимной торговли, а также совершенствованию платформы SPX и приносить реальную пользу ее клиентам», — считает начальник управления аналитики и перспективного развития БУТБ Виталий Мощенко.
