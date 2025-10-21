ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 31,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


16:45 21.10.2025

В январе-сентябре 2025 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 31,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 942,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 937,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 551,8 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 389,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 094,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 37,2% от общего ввода по республике.
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
валюта курс
EUR 3.4610
USD 2.9780
RUB 3.6800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4671 -0.0229
USD 2.9780 -0.0107
RUB 3.6800 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4700
USD 2.9720 2.9780
RUB 3.6670 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1695
EUR/RUB 94.4500 94.6900
USD/RUB 81.0000 81.2000
подробнее
