|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 31,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
16:45 21.10.2025
В январе-сентябре 2025 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 31,3 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 942,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 937,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 551,8 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 389,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 094,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 37,2% от общего ввода по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
Курсы в банках
на 21.10.2025
Конвертация в банках
на 21.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте