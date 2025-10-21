ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ПРЕЗИДИУМ СОВМИНА ОПРЕДЕЛИЛ РАЗМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И СУБСИДИЙ СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ


15:23 21.10.2025

Во исполнение пункта 6 указа от 17 сентября 2025 г. №337 «Об оказании поддержки спортивным организациям» Президиумом Совета Министров Республики Беларусь принято решение о размерах поддержки и субсидий спортивным организациям. Об этом документом Telegram-канал Правительства.

Документом определены:

▪максимально допустимые размеры поддержки федераций и спортивных клубов в календарном году, получаемой от государственных организаций

▪размеры субсидий для федераций и спортивных клубов на календарный год
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
валюта курс
EUR 3.4856
USD 2.9887
RUB 3.6788
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4671 -0.0229
USD 2.9780 -0.0107
RUB 3.6800 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4700
USD 2.9720 2.9780
RUB 3.6670 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1695
EUR/RUB 94.4500 94.6900
USD/RUB 81.0000 81.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
