Во исполнение пункта 6 указа от 17 сентября 2025 г. №337 «Об оказании поддержки спортивным организациям» Президиумом Совета Министров Республики Беларусь принято решение о размерах поддержки и субсидий спортивным организациям. Об этом документом Telegram-канал Правительства.

Документом определены:

▪максимально допустимые размеры поддержки федераций и спортивных клубов в календарном году, получаемой от государственных организаций

▪размеры субсидий для федераций и спортивных клубов на календарный год