|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СРОКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРИИ «РУДНЯ» УМЕНЬШАТСЯ С 1 ЯНВАРЯ
14:51 21.10.2025
Продолжительность лечения в санатории «Рудня» с 1 января 2026 года сократится с 18 до 15 дней. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель главного врача по общим вопросам филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ» Юрий Мозоль.
«Мы приводим санаторно-курортное лечение в «Рудне» в соответствие с общереспубликанскими нормами, которые определяют 15 дней как достаточный срок для эффективного лечения. При этом для работников МТЗ, отдыхающих без отрыва от производства, срок путевки останется прежним — 18 дней», — пояснил Юрий Мозоль.
По его словам, в 2026 году запланировано шесть профилакторных заездов. Во время них поправить свое здоровье смогут 240 работников МТЗ. Преимущественное право на путевки без отрыва от производства предоставляется тем, у кого вредные условия труда, а также переболевшим коронавирусной инфекцией и пневмонией любой этиологии. Что касается популярных «туров выходного дня», то первый стартует 16 января 2026 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
Курсы в банках
на 21.10.2025
Конвертация в банках
на 21.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте