Продолжительность лечения в санатории «Рудня» с 1 января 2026 года сократится с 18 до 15 дней. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель главного врача по общим вопросам филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ» Юрий Мозоль.

«Мы приводим санаторно-курортное лечение в «Рудне» в соответствие с общереспубликанскими нормами, которые определяют 15 дней как достаточный срок для эффективного лечения. При этом для работников МТЗ, отдыхающих без отрыва от производства, срок путевки останется прежним — 18 дней», — пояснил Юрий Мозоль.

По его словам, в 2026 году запланировано шесть профилакторных заездов. Во время них поправить свое здоровье смогут 240 работников МТЗ. Преимущественное право на путевки без отрыва от производства предоставляется тем, у кого вредные условия труда, а также переболевшим коронавирусной инфекцией и пневмонией любой этиологии. Что касается популярных «туров выходного дня», то первый стартует 16 января 2026 года.