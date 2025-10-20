|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «БРЕСТМАШ» – ВКЛАД РЕЗИДЕНТА СЭЗ «БРЕСТ» В ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
13:50 21.10.2025
ОАО «Брестмаш» – резидент СЭЗ «Брест» – производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник программы по выпуску запасных частей к грузовым и пассажирским автомобилям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, в 2024 году, в преддверии Дня машиностроителя Беларуси, на заводе осуществлен запуск нового производственного участка силиконовых патрубков. Инициатива реализована в рамках программы «Один район – один проект» в тесном взаимодействии с партнерами из КНР.
Данный вид продукции широко применяется в машино- и авиастроении для систем жидкостного и воздушного охлаждения, а также для отопления и подогрева. Детали из такого материала выдерживают температуру от минус 60 до плюс 300 градусов.Изготовление силиконовых патрубков на ОАО «Брестмаш» – производство полного цикла, оно является уникальным для нашей страны. Это вклад резидента свободной экономической зоны в программу импортозамещения
Сегодня ОАО «Брестмаш» наряду с другими предприятиями региона вносит значимый вклад в машиностроительную отрасль Брестчины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
Курсы в банках
на 21.10.2025
Конвертация в банках
на 21.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте