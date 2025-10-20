ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «БРЕСТМАШ» – ВКЛАД РЕЗИДЕНТА СЭЗ «БРЕСТ» В ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


13:50 21.10.2025

ОАО «Брестмаш» – резидент СЭЗ «Брест» – производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник программы по выпуску запасных частей к грузовым и пассажирским автомобилям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, в 2024 году, в преддверии Дня машиностроителя Беларуси, на заводе осуществлен запуск нового производственного участка силиконовых патрубков. Инициатива реализована в рамках программы «Один район – один проект» в тесном взаимодействии с партнерами из КНР.

Данный вид продукции широко применяется в машино- и авиастроении для систем жидкостного и воздушного охлаждения, а также для отопления и подогрева. Детали из такого материала выдерживают температуру от минус 60 до плюс 300 градусов.Изготовление силиконовых патрубков на ОАО «Брестмаш» – производство полного цикла, оно является уникальным для нашей страны. Это вклад резидента свободной экономической зоны в программу импортозамещения

Сегодня ОАО «Брестмаш» наряду с другими предприятиями региона вносит значимый вклад в машиностроительную отрасль Брестчины.
