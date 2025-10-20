Цифровой оператор life:) продолжает серию интерактивных уроков «Киберкласс», которые посвящены цифровой безопасности детей в интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, 20 октября в Минске порядка 80 учащихся школы № 61 посетили необычный урок — по кибербезопасности. Занятие прошло в интерактивном формате: презентации, викторины и Q&A-сессии сделали сложные темы понятными даже для пятиклассников. Школьники узнали, как защищать свои персональные данные и не попадаться на уловки мошенников, распознавать фейки, созданные искусственным интеллектом.

«Сегодня цифровая среда — часть жизни каждого ребенка. Задача таких уроков — научить безопасно использовать интернет-технологии, критически оценивать информацию и не поддаваться на уловки мошенников в сети», — отметила Ирина Викторовна Цубикова, директор средней школы № 61 города Минска.

Сотрудник Центра кибербезопасности life:) Никита Комаров рассказал, как мошенники используют поддельные сайты и мобильные приложения, чтобы получать доступ к паролям и банковским данным, и что делать, если в личные сообщения приходит подозрительное письмо или ссылка.

Особое внимание на уроке уделили теме дипфейков и фейковых новостей, созданных нейросетями. Дети узнали, как работает искусственный интеллект и какую пользу он может принести человеку, а затем на конкретных примерах научились, как отличить сгенерированное фото или видео от настоящих.

Школьники участвовали в квизах по кибербезопасности и искусственному интеллекту, слушали выступления экспертов и задавали свои вопросы. Был на мероприятии и специальный гость — интерактивный робот, который помогал проводить занятие. В конце встречи все участники получили памятки по кибербезопасности, чтобы закрепить полученные знания.

««Киберкласс» — это республиканский проект, который объединяет школы по всей стране. Мы получаем множество отзывов от педагогов, родителей и учеников — интерес к занятиям растет с каждым этапом. Это показывает, что тема цифровой безопасности действительно важна и востребована. Формировать осознанное цифровое поведение нужно с детства, чтобы интернет оставался безопасным пространством для каждого пользователя», — отмечают в пресс-службе life:).

Проект «Киберкласс» реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.

О ПРОЕКТЕ

«Киберкласс» — обучающая инициатива цифрового оператора life:), которая направлена на развитие цифровой грамотности школьников. Проект помогает школьникам научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать онлайн-угрозы, защищать персональные данные и критически воспринимать информацию.

В рамках занятий участники не только слушают экспертов, но и участвуют в интерактивах: проходят квизы, задают вопросы и получают реальные кейсы из жизни.