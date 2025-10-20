ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


LIFE:) ПРОДОЛЖАЕТ ОБУЧАТЬ ШКОЛЬНИКОВ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КИБЕРКЛАСС»


13:32 21.10.2025

Цифровой оператор life:) продолжает серию интерактивных уроков «Киберкласс», которые посвящены цифровой безопасности детей в интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, 20 октября в Минске порядка 80 учащихся школы № 61 посетили необычный урок — по кибербезопасности. Занятие прошло в интерактивном формате: презентации, викторины и Q&A-сессии сделали сложные темы понятными даже для пятиклассников. Школьники узнали, как защищать свои персональные данные и не попадаться на уловки мошенников, распознавать фейки, созданные искусственным интеллектом.

«Сегодня цифровая среда — часть жизни каждого ребенка. Задача таких уроков — научить безопасно использовать интернет-технологии, критически оценивать информацию и не поддаваться на уловки мошенников в сети», — отметила Ирина Викторовна Цубикова, директор средней школы № 61 города Минска.

Сотрудник Центра кибербезопасности life:) Никита Комаров рассказал, как мошенники используют поддельные сайты и мобильные приложения, чтобы получать доступ к паролям и банковским данным, и что делать, если в личные сообщения приходит подозрительное письмо или ссылка.

Особое внимание на уроке уделили теме дипфейков и фейковых новостей, созданных нейросетями. Дети узнали, как работает искусственный интеллект и какую пользу он может принести человеку, а затем на конкретных примерах научились, как отличить сгенерированное фото или видео от настоящих.

Школьники участвовали в квизах по кибербезопасности и искусственному интеллекту, слушали выступления экспертов и задавали свои вопросы. Был на мероприятии и специальный гость — интерактивный робот, который помогал проводить занятие. В конце встречи все участники получили памятки по кибербезопасности, чтобы закрепить полученные знания.

««Киберкласс» — это республиканский проект, который объединяет школы по всей стране. Мы получаем множество отзывов от педагогов, родителей и учеников — интерес к занятиям растет с каждым этапом. Это показывает, что тема цифровой безопасности действительно важна и востребована. Формировать осознанное цифровое поведение нужно с детства, чтобы интернет оставался безопасным пространством для каждого пользователя», — отмечают в пресс-службе life:).

Проект «Киберкласс» реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.

О ПРОЕКТЕ

«Киберкласс» — обучающая инициатива цифрового оператора life:), которая направлена на развитие цифровой грамотности школьников. Проект помогает школьникам научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать онлайн-угрозы, защищать персональные данные и критически воспринимать информацию.

В рамках занятий участники не только слушают экспертов, но и участвуют в интерактивах: проходят квизы, задают вопросы и получают реальные кейсы из жизни.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
валюта курс
EUR 3.4856
USD 2.9887
RUB 3.6788
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4900 +0.0099
USD 2.9887 +0.0056
RUB 3.6788 -0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4700
USD 2.9720 2.9780
RUB 3.6670 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1695
EUR/RUB 94.4500 94.6900
USD/RUB 81.0000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте