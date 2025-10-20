|О компании
|21.10.2025
Экономика РБ
В ЛОШИЦЕ ГОТОВИТСЯ К ВВОДУ НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
12:51 21.10.2025
Стройтрест № 35 (генподрядчик – филиал СУ-201) на финише: детская поликлиника в Лошице на 480 посещений в смену готовится к вводу. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Строители приступили к сборке цветного пазла на фасаде поликлиники.
Каждый элемент – это металлическая кассета, а все вместе – яркий, запоминающийся акцент. Идея, реализованная на фасаде, поддерживается при оформлении интерьеров поликлиники: цветными фрагментами «расцвечены» коридоры и фойе – ребятам понравится.
Выполнены благоустройство и озеленение, осталось заполнить несколько участков на фасаде и завершить работы внутри.
Полным ходом идет меблировка и оснащение медучреждения оборудованием.
