Стройтрест № 35 (генподрядчик – филиал СУ-201) на финише: детская поликлиника в Лошице на 480 посещений в смену готовится к вводу. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Строители приступили к сборке цветного пазла на фасаде поликлиники.

Каждый элемент – это металлическая кассета, а все вместе – яркий, запоминающийся акцент. Идея, реализованная на фасаде, поддерживается при оформлении интерьеров поликлиники: цветными фрагментами «расцвечены» коридоры и фойе – ребятам понравится.

Выполнены благоустройство и озеленение, осталось заполнить несколько участков на фасаде и завершить работы внутри.

Полным ходом идет меблировка и оснащение медучреждения оборудованием.