|21.10.2025
Экономика РБ
НЕЙРОСЕТИ В СМАРТФОНЕ: МТС ПРЕДЛОЖИЛ УМНЫЙ ПОМОЩНИК POMOGAI ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЕБЫ И ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ
12:17 21.10.2025
МТС продолжает расширять линейку цифровых сервисов и делает ИИ доступнее для широкой аудитории. Компания представила белорусам PomogAI.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, это умный помощник с популярными нейросетями, который можно использовать для работы, учебы и повседневных дел.
PomogAI объединяет последние версии сразу нескольких популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. Сервис помогает решать самые разные задачи без ограничений по количеству запросов:
• быстро находить нужную информацию, анализировать данные;
• переводить тексты, составлять документы;
• придумывать идеи для проектов, создавать контент;
• подбирать рецепты, планировать тренировки;
• генерировать изображения.
PomogAI доступен всем абонентам МТС за 4 рубля в месяц. Подробнее по ссылке. Протестировать сервис в течение суток можно абсолютно бесплатно на сайте pomogai.mts.by.
