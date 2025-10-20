Около 10 инновационных разработок БГУ представят на Международной выставке технологий, оборудования и материалов для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств ExpoCoating Moscow – 2025. Научное мероприятие пройдет с 21 по 23 октября в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, на стенде БГУ покажут радиационно-стойкие наноструктурированные керамические покрытия. Они служат для повышения надежности, функциональности и долговечности систем аэрокосмической техники и атомной энергетики. Покрытия могут быть использованы в качестве защиты на оболочках тепловыделяющих элементов. Отличаются способностью сохранять свои эксплуатационные свойства в условиях высоких температур, облучения и незначительно увеличивают массу материала.

Кроме того, ученые БГУ продемонстрируют термостойкие градиентные покрытия на основе никеля, нанесенные на медь и ее сплавы. Применяются эти составы для подфильерных холодильников. Покрытия превосходят лучшие мировые аналоги по обеспечению гарантийного срока эксплуатации.

Также ученые БГУ расскажут о технологии нанесения композиционного покрытия никель-алмаз-ультрадисперсный алмаз на лезвия корпусного инструмента. Разработка предназначена для эффективной резки сверхтвердых материалов и разделения полупроводниковых пластин на кристаллы из материалов, используемых в микроэлектронике. Ультрадисперсный алмаз приводит к улучшению качества реза, уменьшению его ширины, исключению сколов кремниевой пластины. Лезвие режущего инструмента обладает высокой прочностью на износ и обеспечивает более высокую производительность.

На выставке также представят полидиметилсилоксановый пеногаситель, предназначенный для уменьшения количества пены при переливе жидкостей во время различных технологических процессов. Средство востребовано на целлюлозно-бумажном производстве, в пищевой, текстильной, нефтяной промышленностях, при ферментации для создания лекарств и продуктов питания, очистке сточных вод и др. В сравнении с импортными товарами разработка БГУ обладает более высокой скоростью оседания пены, стабильностью хранения и меньшей стоимостью.

Отметим, разработки БГУ войдут в состав коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси.

Справка.

Международная выставка ExpoCoating Moscow проводится с 2002 года в России. В этом сезоне мероприятие соберет свыше 40 организаций, которые представят свои наработки в области металлообработки, приборостроения, электронной и электротехнической промышленности и др. Традиционно в выставке принимают участие компании из России, Беларуси и стран СНГ.