|21.10.2025
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬКАЛИЙ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ В КОНКУРСЕ «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ - 2025»
11:35 21.10.2025
«Беларуськалий» получил диплом I степени в конкурсе «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2025».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на днях экспертный совет вынес решение, присудив 1 место в номинации «Энергоэффективная технология года» (подноминация - "Энергоэффективное оборудование и системы") за проект внедрения ленточных вакуум-фильтров F-32,5 м² на Петриковском ГОК.
В результате проекта модернизации удалось значительно повысить производительность, снизить энергозатраты на производство продукции, упростить обслуживание и повысить надёжность процесса:
• заменены 6 центрифуг (30 т/ч, 165 кВт) на 3 вакуум-фильтра (100–120 т/ч, 339 кВт каждый);
• производительность увеличена более чем в 3 раза;
• энергозатраты на тонну продукции снижены на 38% — с 5,5 до 3,39 кВт•ч;
•упрощено обслуживание и повышена надёжность процесса.
Экономический и экологический эффект:
• значительное сокращение себестоимости продукции;
• снижение выбросов и нагрузки на энергосети;
• вклад в стратегию устойчивого развития и импортозамещение (оборудование отечественного производства).
Эксперты конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2025» — Владимир Кравченко, доцент кафедры «Тепловые электрические станции» энергетического факультета БНТУ, заведующий кафедрой «Экономика предприятия» филиала БНТУ «ИПКиПК» и Николай Шевчик, заместитель директора ГП «Институт энергетики НАН Беларуси», — посетили Петриковский горно-обогатительный комплекс.
Мнение экспертов:
Владимир Кравченко: «Ленточные вакуум-фильтры обеспечили снижение энергопотребления и рост производительности. Это соответствует современным требованиям энергоэффективности».
Николай Шевчик: «Проект демонстрирует, как инновации позволяют одновременно экономить ресурсы и повышать экологическую безопасность».
Модернизация Петриковского ГОКа — пример эффективного внедрения энергосберегающих технологий, который может стать ориентиром для всей отрасли.
В ноябре в Минске пройдет церемония награждения победителей республиканского конкурса и конференция "Повышение энергоэффективности экономики Республики Беларусь", приуроченная к Международному дню энергосбережения.
