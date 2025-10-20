«Беларуськалий» получил диплом I степени в конкурсе «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2025».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на днях экспертный совет вынес решение, присудив 1 место в номинации «Энергоэффективная технология года» (подноминация - "Энергоэффективное оборудование и системы") за проект внедрения ленточных вакуум-фильтров F-32,5 м² на Петриковском ГОК.

В результате проекта модернизации удалось значительно повысить производительность, снизить энергозатраты на производство продукции, упростить обслуживание и повысить надёжность процесса:

• заменены 6 центрифуг (30 т/ч, 165 кВт) на 3 вакуум-фильтра (100–120 т/ч, 339 кВт каждый);

• производительность увеличена более чем в 3 раза;

• энергозатраты на тонну продукции снижены на 38% — с 5,5 до 3,39 кВт•ч;

•упрощено обслуживание и повышена надёжность процесса.

Экономический и экологический эффект:

• значительное сокращение себестоимости продукции;

• снижение выбросов и нагрузки на энергосети;

• вклад в стратегию устойчивого развития и импортозамещение (оборудование отечественного производства).

Эксперты конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2025» — Владимир Кравченко, доцент кафедры «Тепловые электрические станции» энергетического факультета БНТУ, заведующий кафедрой «Экономика предприятия» филиала БНТУ «ИПКиПК» и Николай Шевчик, заместитель директора ГП «Институт энергетики НАН Беларуси», — посетили Петриковский горно-обогатительный комплекс.

Мнение экспертов:

Владимир Кравченко: «Ленточные вакуум-фильтры обеспечили снижение энергопотребления и рост производительности. Это соответствует современным требованиям энергоэффективности».

Николай Шевчик: «Проект демонстрирует, как инновации позволяют одновременно экономить ресурсы и повышать экологическую безопасность».

Модернизация Петриковского ГОКа — пример эффективного внедрения энергосберегающих технологий, который может стать ориентиром для всей отрасли.

В ноябре в Минске пройдет церемония награждения победителей республиканского конкурса и конференция "Повышение энергоэффективности экономики Республики Беларусь", приуроченная к Международному дню энергосбережения.