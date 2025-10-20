ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА БЕЛАЗЕ ПОЭТАПНО ВВОДИТСЯ В СТРОЙ НОВЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УЧАСТОК


11:30 21.10.2025

БЕЛАЗ продолжает интегрировать в производство передовое оборудование, модернизируя цеха и совершенствуя технологические процессы для реализации стратегии предприятия по совершенствованию качества, надежности и повышению конкурентоспособности выпускаемой техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе технического переоснащения цеха программных станков (ЦПС) новую линию высокотехнологичного оборудования получил модернизированный участок механической обработки корпусных деталей и деталей тел вращения карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 до 360 тонн.

Использование многофункциональных высокоточных центров выведет обработку деталей на принципиально новый уровень и придаст производству необходимую гибкость, позволяя оперативно осваивать новые виды продукции и быстро адаптироваться к потребностям потребителей.

В составе линии – 10 новых горизонтально-обрабатывающих центров с программным управлением: два из них уже введены в эксплуатацию, а еще восемь находятся на стадии пусконаладки и отработки управляющих программ.

На новых станках ЦПС за одну установку заготовки осуществляются целый комплекс операций металлообработки, включающий фрезерование, растачивание, нарезание резьбы, сверление деталей подвески, рулевого управления и корпусных деталей карьерных самосвалов. При этом главный акцент делается на качестве обработки. Благодаря оптимальным режимам резания и использования современного режущего инструмента оборудование обеспечит стабильность получения точности изготовления деталей, что напрямую способствует повышению надежности и долговечности техники БЕЛАЗ.

Технологии комплексной обработки деталей за одну установку сокращают трудоемкость и увеличивают производительность изготовления комплектующих. На участке улучшились условия труда и в целом культура производства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
валюта курс
EUR 3.4856
USD 2.9887
RUB 3.6788
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4900 +0.0099
USD 2.9887 +0.0056
RUB 3.6788 -0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4700
USD 2.9705 2.9790
RUB 3.6650 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1699
EUR/RUB 94.5500 94.9000
USD/RUB 80.8000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
