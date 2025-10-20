БЕЛАЗ продолжает интегрировать в производство передовое оборудование, модернизируя цеха и совершенствуя технологические процессы для реализации стратегии предприятия по совершенствованию качества, надежности и повышению конкурентоспособности выпускаемой техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе технического переоснащения цеха программных станков (ЦПС) новую линию высокотехнологичного оборудования получил модернизированный участок механической обработки корпусных деталей и деталей тел вращения карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 до 360 тонн.

Использование многофункциональных высокоточных центров выведет обработку деталей на принципиально новый уровень и придаст производству необходимую гибкость, позволяя оперативно осваивать новые виды продукции и быстро адаптироваться к потребностям потребителей.

В составе линии – 10 новых горизонтально-обрабатывающих центров с программным управлением: два из них уже введены в эксплуатацию, а еще восемь находятся на стадии пусконаладки и отработки управляющих программ.

На новых станках ЦПС за одну установку заготовки осуществляются целый комплекс операций металлообработки, включающий фрезерование, растачивание, нарезание резьбы, сверление деталей подвески, рулевого управления и корпусных деталей карьерных самосвалов. При этом главный акцент делается на качестве обработки. Благодаря оптимальным режимам резания и использования современного режущего инструмента оборудование обеспечит стабильность получения точности изготовления деталей, что напрямую способствует повышению надежности и долговечности техники БЕЛАЗ.

Технологии комплексной обработки деталей за одну установку сокращают трудоемкость и увеличивают производительность изготовления комплектующих. На участке улучшились условия труда и в целом культура производства.