|21.10.2025
Экономика РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФИКАЦИИ ЭНЕРГИИ: ЧТО НОВОГО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
11:24 21.10.2025
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 1 октября 2025 г. № 64/38 «Об определении групп потребителей электрической и тепловой энергии» вступило в силу 19 октября.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которая определяет категории потребителей, по которым в Республике Беларусь могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям энергоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (энергоснабжающие организации).
Установлено, что применение тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию осуществляется в зависимости от того, к какой тарифной группе относится потребитель.
Классификация производится в зависимости от:
вида деятельности, осуществляемого юридическим лицом, его структурным подразделением, в том числе на отдельном объекте юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
целей использования электрической и (или) тепловой энергии;
объемов потребления электрической и (или) тепловой энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями;
величины присоединенной мощности (в части электрической энергии);
источников финансирования юридического лица;
территориального расположения (нахождения) и иных характеристик.
Отнесение потребителей к определенным категориям и (или) тарифным классам осуществляется энергоснабжающей организацией при заключении договора электроснабжения, договора электроснабжения с владельцем блок-станции, договора теплоснабжения или при внесении изменений и (или) дополнений в данные договоры на основании сведений, предоставляемых потребителями, в том числе в отношении своих абонентов, арендаторов, ссудополучателей, лизингополучателей, и подтверждающих обоснованность отнесения потребителей, их абонентов, арендаторов, ссудополучателей, лизингополучателей к соответствующим категориям и (или) тарифным группам.
Указанная Инструкция применяется:
Министерством антимонопольного регулирования и торговли для целей установления тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию;
Министерством энергетики при согласовании в установленном порядке базовых тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию;
государственным производственным объединением электроэнергетики «Белэнерго», энергоснабжающими организациями для целей применения тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию.
Постановлением № 64/38 признается утратившим силу, в том числе постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 27 февраля 2017 г. № 15/6 «Об определении групп потребителей электрической и тепловой энергии».
