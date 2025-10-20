|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОСРОЧЕННОЕ СЫРЬЕ. КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ КОЛБАСНОГО ЦЕХА
10:34 21.10.2025
Комитетом госконтроля Гомельской области при проверке совместно с санитарной и ветеринарной службами колбасного цеха одного из предприятий потребительской кооперации области установлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
На производстве выявлено более 120 кг сырья (каша перловая, субпродукты вареные, комплексная пищевая добавка) с истекшими сроками годности.
Кроме того, часть готовой продукции (12 кг шпика) была промаркирована будущей датой производства (16.10.2025 вместо 14.10.2025).
Также предприятием своевременно не проводились уборка производственных помещений и чистка технологического оборудования.
Следует отметить, что о предстоящей проверке субъект хозяйствования был уведомлен заранее.
Санитарной службой запрещена реализация и использование в производстве недоброкачественного сырья. Работа колбасного цеха приостановлена для наведения порядка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
Курсы в банках
на 21.10.2025
Конвертация в банках
на 21.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте