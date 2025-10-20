Комитетом госконтроля Гомельской области при проверке совместно с санитарной и ветеринарной службами колбасного цеха одного из предприятий потребительской кооперации области установлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

На производстве выявлено более 120 кг сырья (каша перловая, субпродукты вареные, комплексная пищевая добавка) с истекшими сроками годности.

Кроме того, часть готовой продукции (12 кг шпика) была промаркирована будущей датой производства (16.10.2025 вместо 14.10.2025).

Также предприятием своевременно не проводились уборка производственных помещений и чистка технологического оборудования.

Следует отметить, что о предстоящей проверке субъект хозяйствования был уведомлен заранее.

Санитарной службой запрещена реализация и использование в производстве недоброкачественного сырья. Работа колбасного цеха приостановлена для наведения порядка.