|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
УВЕЛИЧЕНЫ ДОПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
17:14 20.10.2025
На Pravo.by 18 октября опубликован указ от 16 октября 2025 г. № 372 «О доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, внесены изменения в Указ Главы государства от 12 августа 2013 г. № 353 «О некоторых мерах по обеспечению организаций агропромышленного комплекса кадрами».
Так, ежемесячные доплаты в размере 1 базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций (базовая ставка), установлены молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, принятым на работу в организации агропромышленного комплекса. Указанные доплаты будут производиться в течение двух лет со дня заключения с данными работниками трудового договора (контракта).
Дополнительно введены ежемесячные доплаты в размере 0,81 базовой ставки молодым специалистам этих организаций, отработавшим два года и продолжающим работать в течение последующих трех лет.
«В результате размер доплат молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим в организациях агропромышленного комплекса на основании трудового договора (контракта), в течение первых двух лет вырастет с Br125,6 до Br273. Молодым специалистам, отработавшим два года и продолжающим работать, размер доплат увеличится с Br188,4 до Br409,5», – сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
Курсы в банках
на 20.10.2025
Конвертация в банках
на 20.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте