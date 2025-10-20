ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
20.10.2025   
Экономика РБ


УВЕЛИЧЕНЫ ДОПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


17:14 20.10.2025

На Pravo.by 18 октября опубликован указ от 16 октября 2025 г. № 372 «О доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, внесены изменения в Указ Главы государства от 12 августа 2013 г. № 353 «О некоторых мерах по обеспечению организаций агропромышленного комплекса кадрами».

Так, ежемесячные доплаты в размере 1 базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций (базовая ставка), установлены молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, принятым на работу в организации агропромышленного комплекса. Указанные доплаты будут производиться в течение двух лет со дня заключения с данными работниками трудового договора (контракта).

Дополнительно введены ежемесячные доплаты в размере 0,81 базовой ставки молодым специалистам этих организаций, отработавшим два года и продолжающим работать в течение последующих трех лет.

«В результате размер доплат молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим в организациях агропромышленного комплекса на основании трудового договора (контракта), в течение первых двух лет вырастет с Br125,6 до Br273. Молодым специалистам, отработавшим два года и продолжающим работать, размер доплат увеличится с Br188,4 до Br409,5», – сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
валюта курс
EUR 3.4856
USD 2.9887
RUB 3.6788
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4900 +0.0099
USD 2.9887 +0.0056
RUB 3.6788 -0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4970 3.5000
USD 2.9800 2.9900
RUB 3.6600 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1735
EUR/RUB 95.1000 95.5500
USD/RUB 81.0500 81.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
