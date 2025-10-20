На Pravo.by 18 октября опубликован указ от 16 октября 2025 г. № 372 «О доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, внесены изменения в Указ Главы государства от 12 августа 2013 г. № 353 «О некоторых мерах по обеспечению организаций агропромышленного комплекса кадрами».

Так, ежемесячные доплаты в размере 1 базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций (базовая ставка), установлены молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, принятым на работу в организации агропромышленного комплекса. Указанные доплаты будут производиться в течение двух лет со дня заключения с данными работниками трудового договора (контракта).

Дополнительно введены ежемесячные доплаты в размере 0,81 базовой ставки молодым специалистам этих организаций, отработавшим два года и продолжающим работать в течение последующих трех лет.

«В результате размер доплат молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим в организациях агропромышленного комплекса на основании трудового договора (контракта), в течение первых двух лет вырастет с Br125,6 до Br273. Молодым специалистам, отработавшим два года и продолжающим работать, размер доплат увеличится с Br188,4 до Br409,5», – сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.