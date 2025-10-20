ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ЗА 9 МЕС 2025 ГОДА ВЫЯВИЛИ СКРЫТУЮ НАЛИЧНУЮ ВЫРУЧКУ НА БОЛЕЕ ЧЕМ BR135 МЛН


17:03 20.10.2025

В 2025 году налоговыми органами продолжена комплексная работа по выявлению сокрытых от налогообложения и используемых в качестве источников выплаты заработной платы «в конвертах» доходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, по-прежнему, основным способом формирования источника для выплаты заработной платы «в конвертах» остается сокрытие от налогообложения наличной выручки. За 9 месяцев 2025 года налоговыми органами в ходе проведения оперативных мероприятий установлена сокрытая субъектами хозяйствования от налогообложения наличная выручка в сумме 135,6 млн. рублей.

Учитывая, что приоритетом в работе налоговых органов является обеспечение контроля за правильностью, полнотой исчисления и своевременностью уплаты налогов в бюджет не фискальными мерами, а за счет профилактической работы, в адрес субъектов хозяйствования за январь-сентябрь 2025 года направлено более 54 тысяч сообщений и уведомлений, в которых предложено добровольно устранить нарушения или предоставить соответствующие пояснения. Сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога с физических лиц по таким мероприятиям составила 45,9 млн. рублей.

По результатам проверок, проведенных налоговыми органами, установлено 702 факта неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 117,9 млн. рублей подоходного налога с физических лиц.

Работа по профилактике совершения нарушений, а также по их выявлению и пресечению, продолжается.
