Яндекс представил первую в мире нейросеть, которая помогает врачам оценить развитие мозга малышей уже в первые месяцы жизни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь на расшифровку результатов МРТ специалисту лучевой диагностики требуется не несколько дней, а всего несколько минут. Решение можно применять как вспомогательный инструмент при подозрении на детский церебральный паралич (ДЦП) и другие болезни центральной нервной системы для выбора лучшей тактики реабилитации пациента. Нейросеть протестировали специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), и вуз готов делиться наработками с другими медучреждениями.

Решение представляет собой сервис, развернутый на платформе Yandex Cloud. Любой врач в Беларуси сможет использовать его бесплатно на специальной странице проекта. При загрузке результатов МРТ данные анонимизируются — скрываются имя и фамилия пациента и другая конфиденциальная информация.

Технология позволяет значительно ускорить получение результатов исследования, чтобы принять решение о терапии, и оценивать развитие мозга в динамике. Это особенно важно при подозрении на патологию центральной нервной системы, в том числе ДЦП. Патология развивается в 2-3 случаях на 1000 новорожденных и является одной из основных причин детской инвалидности. Если болезнь удается выявить в первые месяцы жизни, то эффективность терапии повышается, а у пациента улучшается прогноз по восстановлению.

Новую систему разработали специалисты Центра технологий для общества Yandex Cloud и студенты ШАДа, совместно с Санкт-Петербургским педиатрическим медицинским университетом. Эксперты обучили нейросеть на 1500 обезличенных МРТ-снимков пациентов университета и на открытом наборе данных, предоставленном в рамках международного конкурса по сегментации МРТ-изображений головного мозга младенцев MICCAI Grand Challenge. Для автоматической разметки применялась модель BIBSNet (Baby Intensity-Based Segmentation Network). Для сегментации изображений применили две нейросети: ResNet и U-Net. Специалисты Yandex Cloud предложили архитектуру решения, протестировали и настроили веб-сервис. Позднее разработку планируют выложить в открытый доступ, чтобы её могли использовать в медицинских и других проектах по всему миру.

Решение уже доступно врачам в Беларуси, им можно воспользоваться бесплатно на странице проекта