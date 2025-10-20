|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЕ ВРАЧИ СМОГУТ ТОЧНЕЕ ВЫЯВЛЯТЬ ДЦП У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТИ ЯНДЕКСА
13:52 20.10.2025
Яндекс представил первую в мире нейросеть, которая помогает врачам оценить развитие мозга малышей уже в первые месяцы жизни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь на расшифровку результатов МРТ специалисту лучевой диагностики требуется не несколько дней, а всего несколько минут. Решение можно применять как вспомогательный инструмент при подозрении на детский церебральный паралич (ДЦП) и другие болезни центральной нервной системы для выбора лучшей тактики реабилитации пациента. Нейросеть протестировали специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), и вуз готов делиться наработками с другими медучреждениями.
Решение представляет собой сервис, развернутый на платформе Yandex Cloud. Любой врач в Беларуси сможет использовать его бесплатно на специальной странице проекта. При загрузке результатов МРТ данные анонимизируются — скрываются имя и фамилия пациента и другая конфиденциальная информация.
Технология позволяет значительно ускорить получение результатов исследования, чтобы принять решение о терапии, и оценивать развитие мозга в динамике. Это особенно важно при подозрении на патологию центральной нервной системы, в том числе ДЦП. Патология развивается в 2-3 случаях на 1000 новорожденных и является одной из основных причин детской инвалидности. Если болезнь удается выявить в первые месяцы жизни, то эффективность терапии повышается, а у пациента улучшается прогноз по восстановлению.
Новую систему разработали специалисты Центра технологий для общества Yandex Cloud и студенты ШАДа, совместно с Санкт-Петербургским педиатрическим медицинским университетом. Эксперты обучили нейросеть на 1500 обезличенных МРТ-снимков пациентов университета и на открытом наборе данных, предоставленном в рамках международного конкурса по сегментации МРТ-изображений головного мозга младенцев MICCAI Grand Challenge. Для автоматической разметки применялась модель BIBSNet (Baby Intensity-Based Segmentation Network). Для сегментации изображений применили две нейросети: ResNet и U-Net. Специалисты Yandex Cloud предложили архитектуру решения, протестировали и настроили веб-сервис. Позднее разработку планируют выложить в открытый доступ, чтобы её могли использовать в медицинских и других проектах по всему миру.
Решение уже доступно врачам в Беларуси, им можно воспользоваться бесплатно на странице проекта
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
Курсы в банках
на 20.10.2025
Конвертация в банках
на 20.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте