Александр Лукашенко 20 октября встретился с главой Республики Мордовия Российской Федерации Артемом Здуновым, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что нынешняя, уже вторая его встреча с руководителем российского региона дает возможность наметить новые планы, рубежи двустороннего сотрудничества, тем более что совместная работа выстроена уже неплохо и есть перспективы взаимодействия.

«В экономике нам нужны амбициозные энергичные действия. И, конечно, достойные прорывные проекты", - сказал президент. По его словам, товарооборот Беларуси и Мордовии в 2024 году составил немногим более $130 млн и «это далеко не предел с учетом промышленной базы» обеих сторон.

Отдельно президент остановился на ключевых направления сотрудничества, требующих особого внимания. Это, во-первых, развитие производственной кооперации. «Нам это очень-очень нужно - и России, и Беларуси, - особенно после непонятного бегства от нас известных инвесторов», - заметил Александр Лукашенко.

С белорусской стороны Глава государства предложил максимально наращивать потенциал уже реализуемых совместных проектов в сфере вагоностроения, микроэлектроники, производства лифтов. Например, в Беларуси востребована кабельно-проводниковая продукция Мордовии. Один из примеров совместной эффективной работы - производство изоляционных материалов из сырья белорусского "Нафтана" компанией "Лидер-Компаунд" из Мордовии. Президент отметил также наличие хороших производственных связей между другими предприятиями страны и российского региона.

"Мордовия - один из лидирующих регионов России по доле инновационной продукции в объеме промышленного производства. Мы также гордимся своим научным потенциалом и стремимся максимально использовать наши разработки в производстве. Мы об этом очень много говорим и намечаем конкретные планы по инновациям. Поэтому давайте налаживать сотрудничество между профильными институтами в сфере информационных технологий, подготовки IT-специалистов, в совместной работе над программными продуктами, искусственным интеллектом (модно сейчас). Будем делиться опытом", - предложил президент.

Во-вторых, Александр Лукашенко подчеркнул актуальность взаимодействия по поставкам сельхозтехники.

"Мордовия и Беларусь в аграрном секторе имеют очень много общего. Как и мы, вы практически полностью обеспечиваете себя и ориентированы на поставки за пределы вашего региона, в том числе и на экспорт. Уверен, белорусская сельхозтехника может стать хорошим подспорьем для дальнейшего наращивания потенциала аграриев Мордовии", - заявил Глава государства. Президент отметил, что ситуация сейчас на российском рынке, основном для Беларуси, в целом непростая. "Видим проблемы на этом рынке. Мы понимаем, что их не решить в одностороннем порядке. Мы также должны в этом направлении добавлять и, как в народе говорят, упираться", - считает белорусский лидер.

Глава государства обозначил готовность Беларуси предложить потребителям отечественной сельскохозяйственной техники в Мордовии "интересные инструменты" по ее приобретению и эксплуатации. "У нас есть возможности закрыть потребности Мордовии практически по всей линейке сельхозтехники, в том числе с использованием гибких механизмов финансирования", - сказал он.

Кроме того, речь шла о расширении возможностей обучения местных молодых специалистов АПК работе на белорусских сельскохозяйственных машинах. В отдельных вузах региона уже созданы хорошие условия для того, чтобы выпускники могли освоить отечественную технику, ее образцы размещены в специализированных классах, что повышает качество образовательного процесса с акцентом на практическую деятельность. Учитывая постоянное повышение сложности сельхозтехники Беларусь, по словам Президента, готова предпринять усилия для обучения не только будущих механизаторов в Мордовии, но и инженеров, которые будут потом масштабировать эти навыки.

Говоря о развитии гуманитарного сотрудничества с этим российским регионом, Глава государства предложил сделать акцент на совместной работе в сфере кинопроизводства. "Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино - важнейшее из искусств, как говорил когда-то классик", - сказал белорусский лидер.