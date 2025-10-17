|О компании
|Контакты
|20.10.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 9,8 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
12:48 20.10.2025
В Беларуси на 20 октября намолочено 9,809 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,423 млн.тонн, Гродненская – 1,914 млн.тонн, Брестская – 1,939 млн.тонн, Могилевская – 1,302 млн.тонн, Гомельская – 1,194 млн.тонн, Витебская – 1,037 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 91% площадей, что составляет 2 103 тысяч гектаров
Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 684 тысячи тонн – 98 % от плана
Заготовлено льнотресты 183 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,8 ц/га
Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 82% площадей, что составляет 829 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 763 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 16 млн. 902 тыс.тонн - 82% плана. Травяных кормов - 8 млн. 820 тыс.тонн кормовых единиц - 88% плана
Сахарная свекла убрана с 69% площадей. Накопано 3 миллиона 277 тысяч тонн корнеплода, что на 400 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность также выше прошлогодней на 37 ц/га
Картофеля накопано 656 тысяч тонн.
Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 146 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 77%.
Поднято зяби на площади 218 тысяч гектаров, что составляет 15% от плана в 1 432 тысячи гектаров.
