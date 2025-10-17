В Беларуси на 20 октября намолочено 9,809 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,423 млн.тонн, Гродненская – 1,914 млн.тонн, Брестская – 1,939 млн.тонн, Могилевская – 1,302 млн.тонн, Гомельская – 1,194 млн.тонн, Витебская – 1,037 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 91% площадей, что составляет 2 103 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 684 тысячи тонн – 98 % от плана

Заготовлено льнотресты 183 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,8 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 82% площадей, что составляет 829 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 763 тыс. тонн – 99% плана. Силоса - 16 млн. 902 тыс.тонн - 82% плана. Травяных кормов - 8 млн. 820 тыс.тонн кормовых единиц - 88% плана

Сахарная свекла убрана с 69% площадей. Накопано 3 миллиона 277 тысяч тонн корнеплода, что на 400 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность также выше прошлогодней на 37 ц/га

Картофеля накопано 656 тысяч тонн.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 146 тысяч тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 77%.

Поднято зяби на площади 218 тысяч гектаров, что составляет 15% от плана в 1 432 тысячи гектаров.