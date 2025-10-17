ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛИ ПОЛЕЗНЫЙ ГРЕЧНЕВЫЙ ГРИЛЬЯЖ


12:17 20.10.2025

Расширяется в Беларуси и ассортимент здорового питания. Молодые ученые из Могилева замахнулись на амбициозную цель – потеснить импортные снеки с наших полок. А сделали они это из пророщенной зеленой гречки. Проект, который уже получил диплом на республиканском конкурсе инноваций, скоро может появиться на полках наших магазинов, причем в ассортименте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грильяж из пророщенной зеленой гречки – разработка молодых ученых из Могилева. Их амбициозная цель – создать продукт, который сможет потеснить импортные зерновые батончики на полке здорового питания. И это не просто научный эксперимент, а выполнение госзаказа от пищевой промышленности Беларуси.

«В наших магазинах появилась полка здоровых продуктов питания. Я сама всегда останавливаюсь и смотрю, что там появилось. И очень обидно заметить, что наших продуктов там очень мало. И поэтому мы занимаемся именно разработкой продуктов, которые могут также занять там свои позиции», - отметила аспирант Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Лиана Шустова.

Отраслевая лаборатория зерновых продуктов – это научный хаб, где работают со всеми зерновыми культурами Беларуси: от тритикале до овса. В год здесь проращивают до 100 килограммов зерна. И на выходе – самые неожиданные продукты: от зерновых коктейлей и каш быстрого приготовления до косметических масок для лица и даже наживки для рыбы. Гречневый грильяж – очередное ноу-хау в этой копилке.

При создании новинки ученые сделали ставку на ключевые принципы современной белорусской экономики: местное сырье, импортозамещение и четкий прицел на экспорт. Классический рецепт грильяжа из семечек или орехов – вкусно, но таит в себе «подводные камни»: сырье в основном зарубежное, да и аллергия на орехи не редкость. Решение нашли в белорусской гречке.

«Аналогов на рынке нет. Тем более гречка – это наше местное сырье. То есть оно прорастает у нас. Соответственно, при любых условиях мы не потеряем поставщика продукции. Уникальный вкус и текстуру продукту придает секретный сироп, точный состав которого не раскрывается – продукт вот-вот получит патент», - сказал аспирант Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Андрей Барашков.
