|20.10.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ФИРМЕННАЯ АУДИТОРИЯ BELARUS TRACTORS ОТКРОЕТСЯ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРОУНИВЕРСИТЕТЕ
11:44 20.10.2025
Современная фирменная аудитория BELARUS TRACTORS откроется в Алтайском государственном аграрном университете в декабре 2025 года при поддержке торгового дома «МТЗ-Сибирь». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Сибирь» Максим Булова.
«Это наш долгосрочный вклад в развитие аграрного образования и обеспечение агропромышленного комплекса России высококлассными профессионалами. Новая аудитория будет укомплектована трактором BELARUS 952.4, интерактивными пособиями, техническими спецификациями, узлами агрегатов, тренажерами и диагностическим оборудованием», — подчеркнул Максим Булова.
Он уточнил, что будущие механизаторы, инженеры и специалисты сервисных служб получат практические навыки работы с техникой BELARUS.
|
|
