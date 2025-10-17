Современная фирменная аудитория BELARUS TRACTORS откроется в Алтайском государственном аграрном университете в декабре 2025 года при поддержке торгового дома «МТЗ-Сибирь». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Сибирь» Максим Булова.

«Это наш долгосрочный вклад в развитие аграрного образования и обеспечение агропромышленного комплекса России высококлассными профессионалами. Новая аудитория будет укомплектована трактором BELARUS 952.4, интерактивными пособиями, техническими спецификациями, узлами агрегатов, тренажерами и диагностическим оборудованием», — подчеркнул Максим Булова.

Он уточнил, что будущие механизаторы, инженеры и специалисты сервисных служб получат практические навыки работы с техникой BELARUS.