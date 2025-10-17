ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ГОСУДАРСТВО СИСТЕМНО УКРЕПЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ


10:09 20.10.2025

Государство системно укрепляет производственный потенциал регионов. Об этом заявила 17 октября 2025 г. заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы экономического ведомства приняла участие в заседании Лиозненского районного исполнительного комитета, где были подведены итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года. В ходе поездки она также ознакомилась с деятельностью местных предприятий — ООО «СтильБрус» и ПТУП «Коммунарка-Лиозно». Последнее вскоре расширит производство за счёт нового цеха по выпуску конфет из сухого молока.

Рабочий визит заместителя министра продолжился в Сенненском и Толочинском районах мониторингом проектов, реализуемых в рамках инициативы «Один район — один проект»: ООО «Терра Ностра, где ведётся строительство зерносушильного комплекса с первичной переработкой зерна и СООО «БОНШЕ», осуществляющего модернизацию производственно-складского комплекса по выращиванию грибов.

Во время встреч с руководителями предприятий обсуждались вопросы расширения производственных мощностей, стратегии сбыта, инвестиционные планы.

«Реализация инвестпроектов в регионах — это не просто точечные инициативы, а системная работа по укреплению производственного потенциала. Государство создает необходимые условия для этого: совершенствует нормативную базу, расширяет инструменты поддержки, стимулирует сотрудничество между малым бизнесом и крупными предприятиями. Мы видим, что проекты на местах — даже небольшие по масштабу — становятся точками роста, создают рабочие места, расширяют ассортимент отечественной продукции и развивают экономику регионов. Наша задача — поддерживать такие инициативы и помогать им успешно пройти путь от идеи до реализации», — отметила Мария Мажинская.
