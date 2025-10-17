|О компании
|20.10.2025
Экономика РБ
В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
09:36 20.10.2025
Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов обсудил с министром лесного хозяйства Александром Куликом проблемные вопросы в лесном комплексе. В первую очередь, рассмотрено выполнение поручений президента. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Одна из рассмотренных тем – вывоз заготовленной древесины с лесных опушек, дорог и сельхозземель. Предприятиями лесной отрасли проделана значительная работа – вывезено около 1 млн. кубометров древесины. Однако проверками КГК и Госинспекции охраны животного и растительного мира выявлено еще более 280 лесопромышленных складов с древесиной, складированной за пределами лесного фонда. Также часть древесины до сих пор остается на сельхозземлях.
Обсужден ход разработки буреломов. Отмечены медленные темпы работ, особенно в регионах Могилевской области. В целом по республике для ликвидации последствий ураганных ветров необходимо вырубить более 2 млн. кубометров пострадавшей древесины.
Еще один проблемный вопрос – несвоевременное проведение санитарных рубок в усыхающих хвойных насаждениях. В настоящее время объем таких насаждений достиг 800 тыс. кубометров (больше всего в Минской и Могилевской областях).
Также рассмотрены вопросы, связанные с реализацией низкокачественной древесины, задолженностью организаций перед предприятиями лесного комплекса и другие темы.
По итогам рассмотрения ситуации Василий Герасимов поручил работникам контрольного ведомства совместно с представителями Минлесхоза детально разобраться с выездом на место с остатками не вывезенной из лесов древесины, а также с разработкой оставшихся буреломов.
