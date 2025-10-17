|О компании
|20.10.2025
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ РОСТА ВВП В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ В БЕЛАРУСИ
09:34 20.10.2025
ВВП Беларуси вырос на 1,6% в январе–сентябре 2025 г.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), потребительская и инвестиционная активность продолжают поддерживать расширение экономики. Розничный товарооборот увеличился на 8,2% за январь–сентябрь (после 8,5% за январь–август). Прирост инвестиций в основной капитал ускорился до 15,3% (после 14,5%).
«Одним из сдерживающих факторов по-прежнему остается сокращение выпуска промышленной продукции - на 1% за январь-сентябрь — в условиях охлаждения внешнего спроса», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
