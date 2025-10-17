ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ РОСТА ВВП В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ В БЕЛАРУСИ


09:34 20.10.2025

ВВП Беларуси вырос на 1,6% в январе–сентябре 2025 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), потребительская и инвестиционная активность продолжают поддерживать расширение экономики. Розничный товарооборот увеличился на 8,2% за январь–сентябрь (после 8,5% за январь–август). Прирост инвестиций в основной капитал ускорился до 15,3% (после 14,5%).

«Одним из сдерживающих факторов по-прежнему остается сокращение выпуска промышленной продукции - на 1% за январь-сентябрь — в условиях охлаждения внешнего спроса», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4900 3.5100
USD 2.9820 2.9990
RUB 3.6450 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1760
EUR/RUB 94.5000 96.0000
USD/RUB 80.7000 82.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
