В Минске 22 октября состоится масштабное событие для бизнес-сообщества Беларуси – конференция Wildberries E-Com Day. 2025. Это первое в истории компании собственное мероприятие для представителей электронной торговли на территории нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, участие в конференции примут около 400 человек, включая приглашенных ключевых представителей государственных органов, руководителей компании Wildberries, а также наших ключевых партнеров в Беларуси, в том числе, отечественных производителей.

Программу конференции откроет пленарное заседание с участием делегатов от Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Национального Банка Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации, Минских городского и областного исполнительных комитетов.

В центре дискуссии – вопросы диверсификации и экспорта белорусских товаров, а также укрепления партнерства между бизнесом и государством. Запланирован пресс-подход представителей СМИ.

К участию в пленарном заседании приглашены: первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь – Вежновец И.В, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь – Василевская Н.В., первый заместитель Национального банка Республики Беларусь – Егоров А.А., председатель концерна «Беллегпром» – Лазаревич Н.А., председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь – Моргунова Е.М., начальник главного управления контроля реализации товаров и услуг министерства по налогам и сборам Республики Беларусь – Шибко Л.М., начальник главного управления торговли и услуг Минского областного исполнительного комитета –Суйкова Н.А., директор компании Wildberries в Беларуси – Семенков Д.Ю., руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Wildberries в Беларуси – Васильев Е.В.

Модератор пленарной сессии – генеральный директор «Агентства «Минск-Новости» Кривошеев А.Е.

СПРАВОЧНО:

Более 20 лет компания Wildberries работает на рынке электронной торговли, создавая гибкие условия для роста малого и среднего бизнеса. На рынке Республики Беларусь Wildberries позиционирует себя с 2012 года. Один из ключевых приоритетов компании в Беларуси – это поддержка местных производителей и развитие экспортного потенциала отечественной продукции. Мы укрепляем государственно-частное партнерство и расширяем социальные инициативы.

Сегодня Wildberries – не только маркетплейс, а целая экосистема сервисов и продуктов, которые в ближайшее время могут кардинально изменить расстановку сил на рынке электронной торговли.