Комитетом госконтроля Гродненской области установлено, что предприятием ЖКХ Волковысского района, осуществляющим функции заказчика в строительной деятельности, допущены излишние выплаты сторонним организациям за завышенные объемы строительных работ и некачественно выполненные работы и услуги технического надзора. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

В частности, предприятие ЖКХ излишне оплатило свыше 1,1 млн. рублей различным подрядным организациям, которые завысили стоимость услуг по ремонту улично-дорожной сети и придомовой территории в Волковысском районе.

Еще в одном случае при ремонте общежития подрядной организацией были завышены объемы строительных работ на сумму 80 тыс. рублей.

Кроме того, на одном из объектов специалистами КГК были выявлены некачественно выполненные строительные работы, которые оплачены подрядчику (на сумму более 570 тыс. рублей). Необходимо отметить, что технический надзор на этом объекте проводился инженерной организацией, которая также получала за свои услуги деньги. Но из-за попустительства технадзора на строительные недостатки «закрыли» глаза.

Всего по результатам проверки предприятию ЖКХ предписано вернуть в бюджет более 1,5 млн. рублей.