Экономика РБ


«ЦЕНТРОЛИТ» ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЛИТЬЯ


15:35 17.10.2025

Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», расширяет литейный участок для увеличения производства литья. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный механик Виктор Антонов.

«Мы закупили комплекс оборудования для производства литейных форм по ХТС-процессу на основе фурановых смесей. В комплекс входят установка перетирания, охладитель-обеспыливатель, пневмотранспорт, фильтрационные установки, два шнековых смесителя. Оборудование смонтировано, сейчас ждем специалистов пусконаладочных работ. На новом участке планируется получать корпусное литье для машиностроительной и станкостроительной отраслей, отливки из серого и высокопрочного чугуна весом до 1,5 т для «Мосметростроя» и промышленных предприятий», – рассказал Виктор Антонов.

Для нужд Минского тракторного завода «ЦЕНТРОЛИТ» планирует производить корпусное литье для энергонасыщенной техники. Для прокладки тоннелей Московского метрополитена – нарастить поставки чугунных тюбингов.
