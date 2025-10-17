|О компании
|17.10.2025
Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 3,4%
14:18 17.10.2025
В Беларуси в январе-сентябре 2025 г. составил 53 434,4 млн. тонно-километров, или 96,6% к соответствующему периоду 2024 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе- сентябре 2025 г. пассажирооборот составил 20 311,5 млн. пассажиро-километров, или 106,5% к соответствующему периоду 2024 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1235,1 млн. человек, или 102% к январю – сентябрю 2024 г.
