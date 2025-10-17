Комитетом госконтроля Минской области предотвращены необоснованные траты медучреждения, об этом сообщает Telegram-канал КГК.

В ходе анализа плана закупок государственные контролеры установили, что одним из медицинских учреждений Минской области планировалось приобретение перчаток медицинских в количестве, значительно превышающем годовую потребность для бесперебойного его функционирования.

Так, при годовой потребности 0,8 млн. штук была запланирована закупка 1,1 млн. перчаток.

В настоящее время в план закупок внесены изменения в соответствии с реальной потребностью. Сэкономлено 26 тыс. рублей