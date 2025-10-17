ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ 18 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


13:16 17.10.2025

Начальник главного управления экономической интеграции Министерства экономики Бельчик Иван Иванович 18 октября 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Вопросы международной технической помощи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4810 3.4920
USD 2.9750 2.9790
RUB 3.6820 3.6960
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1765
EUR/RUB 94.3000 94.9000
USD/RUB 80.5100 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте