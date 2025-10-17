Экономика РБ

МИНЭКОНОМИКИ 18 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

13:16 17.10.2025 Начальник главного управления экономической интеграции Министерства экономики Бельчик Иван Иванович 18 октября 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Вопросы международной технической помощи». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.