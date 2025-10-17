Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре 2025 г. составил 75,2 млрд. рублей, или 108,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2024 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,2 рубля против 26,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе – сентябре 2025 г. составил 71,9 млрд. рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – сентябре 2025 г. составил 132,3 млрд. рублей, или 93,6% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – сентябре 2025 г. составил 5,4 млрд. рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2024 г.