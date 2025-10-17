|О компании
17.10.2025
Экономика РБ
В ГОСПОГРАНКОМИТЕТЕ 18 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
11:57 17.10.2025
Начальник структурного подразделения Государственного пограничного комитета Беларуси 18 октября проведет прямую телефонную линию по ситуации, складывающейся на путях международного сообщения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, свои вопросы и предложения можно озвучить, позвонив с 09:00 до 12:00 по номеру телефону в Минске: 8 (017) 253-31-76.
