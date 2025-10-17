ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: КОРРЕКТИРОВКА ГОСПРОГРАММ ДОЛЖНА БЫТЬ СЕРЬЕЗНО ОБОСНОВАНА


11:53 17.10.2025

Под председательством заместителя министра экономики Марии Мажинской состоялось заседание постоянной межведомственной комиссии, на котором обсуждались возможные изменения в действующих государственных программах «Физическая культура и спорт» и «Энергосбережение», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

«Государство последовательно поддерживает стремление граждан к активному образу жизни, инвестируя в строительство новых и модернизацию существующих спортивных объектов. Комиссия готова одобрить предложения по перераспределению финансирования, если они способствуют развитию инфраструктуры и популяризации спорта среди населения», – подчеркнула Мария Мажинская.

Как отметила замглавы Минэкономики, не менее важная стратегическая задача – энергосбережение: «Каждое успешно реализованное мероприятие в этой сфере позволяет существенно сократить расходы и направить высвободившиеся ресурсы на развитие предприятий, отраслей и экономики в целом. Поэтому снижение планки требований здесь недопустимо».

Комиссия также уделила особое внимание новым пятилетним программам: «Наука для экономики и общества», «Экология», «Строительство жилья».

Программа «Экология» ориентирована на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и максимальное вовлечение коммунальных отходов в хозяйственный оборот. Её цель – сохранить природное богатство страны и передать будущим поколениям Беларусь как цветущую страну с уникальным биоразнообразием.

Программа «Строительство жилья» нацелена на ускоренное решение жилищных вопросов во всех регионах страны. Важно обеспечить потребности граждан в жилье разных потребительских качеств и ценовой доступности. Основной акцент – развитие арендного и индивидуального жилья с современной инженерной и транспортной инфраструктурой.
