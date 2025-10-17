В январе-сентябре 2025 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 154,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января – сентября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,9%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 1,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 2,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизился на 0,1%.