|17.10.2025
|
|
Экономика РБ
В ВИТЕБСКОМ РАЙОНЕ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВЕНЬ
10:30 17.10.2025
Витебским районным Советом депутатов 30 сентября было принято решение № 63 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Витебского района Витебской области».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрена корректировка границ деревень Лущиха и Красный Двор, которые находятся на территории Мазоловского сельсовета Витебского района. Их площади увеличены на 1,4280 га и 0,6472 га соответственно.
Правовой акт принят согласно Закону Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
Решение вступает в силу 18 октября 2025 г.
|
|
