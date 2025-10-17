Экономика РБ

В ВИТЕБСКОМ РАЙОНЕ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВЕНЬ

10:30 17.10.2025 Витебским районным Советом депутатов 30 сентября было принято решение № 63 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Витебского района Витебской области». Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрена корректировка границ деревень Лущиха и Красный Двор, которые находятся на территории Мазоловского сельсовета Витебского района. Их площади увеличены на 1,4280 га и 0,6472 га соответственно. Правовой акт принят согласно Закону Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь». Решение вступает в силу 18 октября 2025 г.