Правительством Республики Беларусь 16 октября принято постановление № 570 «О проведении республиканского субботника».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу, республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям рекомендовано на добровольной основе провести 25 октября 2025 г. республиканский субботник.

Субботник может быть проведен на рабочих местах.

Также организации могут осуществить озеленение, благоустройство и приведение в надлежащее состояние: объектов и территорий населенных пунктов; знаковых объектов; историко-культурных ценностей;

мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в установленном Министерством финансов порядке.

При этом:

50% поступивших денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов. Они будут направлены Министерству культуры на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции с возможностью использования этих средств в 2025–2027 годах;

50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома с возможностью использования этих средств в 2025–2026 годах и в том числе направляются:

Брестским облисполкомом – на строительство третьей очереди образовательно-оздоровительного учреждения «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи»;

Витебским облисполкомом – на возведение памятного знака «Трудовой славы» на пересечении улиц Константина Заслонова и Сергея Грицевца в г. Орше;

Гомельским облисполкомом – на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе;

Гродненским облисполкомом – на благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря и аг. Жировичи Слонимского района как духовного центра Беларуси для православных верующих;

Минским облисполкомом – на разработку проектно-сметной документации по объекту «Консервация с приспособлением для экспонирования, показа руин «Большая въездная брама», входящих в состав историко-культурной ценности «Городище «Вал» в г. Заславле, строительство хирургического корпуса № 2 учреждения здравоохранения «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница» в аг. Лесной Минского района;

Могилевским облисполкомом – на ремонт и благоустройство мест боевой и воинской славы г. Шклова (мемориальный комплекс «Память», Аллея Героев, стела на левобережье р. Днепр);

Минским горисполкомом – на реконструкцию зданий под информационный центр экскурсионного обслуживания Мемориального комплекса «Тростенец» с постоянной тематической экспозицией по ул. Селицкого, 82, 82Б (проект Союзного государства).

Некоммерческие организации, принимающие участие в субботнике по решению их коллективов, могут перечислить соответствующие средства в добровольно определяемом размере в установленном Министерством финансов порядке.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 октября 2025 г. является рабочим днем, производится с их письменного согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Для подготовки и проведения республиканского субботника создана временная рабочая группа, которую возглавляет Заместитель Премьер-министра Наталья Петкевич. В ее состав вошли руководители ряда министерств, Национального статистического комитета, облисполкомов и Минского горисполкома.

Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить 25 октября 2025 г. бесперебойную работу пассажирского транспорта, а Министерству информации – организовать освещение в СМИ хода подготовки и проведения республиканского субботника.

Правовой акт принят в связи с объявлением 2025 года Годом благоустройства и пятилетки качества в 2025–2029 годах, а также для поддержки предложений коллективов работников организаций и местных исполнительных и распорядительных органов о проведении республиканских субботников.