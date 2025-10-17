Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-сентябрь 2025 года в текущих ценах составил 206,8 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,6% больше к уровню января-сентября 2024 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2025 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,7%.