|17.10.2025
Экономика РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,6%
09:59 17.10.2025
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-сентябрь 2025 года в текущих ценах составил 206,8 млрд. рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,6% больше к уровню января-сентября 2024 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2025 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,7%.
