Экономика РБ


МТС CLOUD ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРЕБОВАНИЯМ ОАЦ


16:06 14.10.2025

Облачная платформа МТС Cloud подтвердила соответствие средств защиты информации требованиям, установленным Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). Таким образом инфраструктура МТС может использоваться для хранения и обработки данных различного уровня чувствительности.

Аттестат соответствия подтверждает, что облачная платформа МТС соответствуют требованиям по защите информации, включая технические и организационные меры. Организации различных форм собственности могут уверенно применять решения МТС Cloud в рамках своих внутренних процессов.

«Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь подтверждено, что облачная платформа МТС отвечает требованиям национального законодательства в области защиты информации и готова к работе с данными повышенного уровня чувствительности. Мы предлагаем надежные и масштабируемые решения для всех сегментов рынка — от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий и государственных структур, включая тех, кто работает с персональными, медицинскими и финансовыми данными», — отметил Евгений Кондратеня, начальник управления инновационных решений МТС.

Справка: МТС Cloud более 6 лет работает на рынке облачных технологий. Провайдер оказывает услуги на основе двух дата-центров с доступностью инфраструктуры до 99,98%. Платформа обеспечивает высокую отказоустойчивость, безопасность и гибкость за счет использования нескольких облачных систем виртуализации.
