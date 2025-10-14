ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БЕЛОРУССКИЙ КРОССОВЕР BELGEE X50 СТАЛ САМЫМ ПРОДАВАЕМЫМ АВТОМОБИЛЕМ В МОСКВЕ


14:31 14.10.2025

Согласно данным российского агентства «АВТОСТАТ», самым продаваемым новым автомобилем в столице по итогам 9 месяцев 2025 года стал белорусский кроссовер Belgee X50, реализованный в количестве 4,9 тыс. единиц.

А вот Geely Monjaro (4,8 тыс. шт.), первенствовавший в первом полугодии, на этот раз оказался вторым. Третью строчку модельного рейтинга занял Haval Jolion с результатом 3,6 тыс. единиц. На четвертой позиции находится Belgee X70 (3,3 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров отечественная LADA Granta (2,7 тыс. шт.).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9663 -0.0206
RUB 3.7090 +0.0195
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4470
USD 2.9570 2.9650
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1644
EUR/RUB 92.8000 93.1000
USD/RUB 79.8000 80.1500
подробнее
