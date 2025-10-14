Экономика РБ

БЕЛОРУССКИЙ КРОССОВЕР BELGEE X50 СТАЛ САМЫМ ПРОДАВАЕМЫМ АВТОМОБИЛЕМ В МОСКВЕ

14:31 14.10.2025 Согласно данным российского агентства «АВТОСТАТ», самым продаваемым новым автомобилем в столице по итогам 9 месяцев 2025 года стал белорусский кроссовер Belgee X50, реализованный в количестве 4,9 тыс. единиц. А вот Geely Monjaro (4,8 тыс. шт.), первенствовавший в первом полугодии, на этот раз оказался вторым. Третью строчку модельного рейтинга занял Haval Jolion с результатом 3,6 тыс. единиц. На четвертой позиции находится Belgee X70 (3,3 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров отечественная LADA Granta (2,7 тыс. шт.).