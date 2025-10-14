Темп роста количества зарубежных отдыхающих в санатории «Рудня» в январе — сентябре 2025 года составил 128%. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель главного врача по общим вопросам филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ» Юрий Мозоль.

«Санаторий «Рудня» демонстрирует уверенный рост по итогам девяти месяцев 2025 года по количеству иностранных гостей. Если за такой же период в прошлом году мы приняли 350 иностранцев, то в этом году отдохнули и оздоровились в заводском санатории 448 человек. География гостей продолжает расширяться. Лидером остается Россия, следом за ней располагается Латвия. Также в «Рудню» активно приезжают жители Литвы, Эстонии, Германии, Украины, Азербайджана и Узбекистана. Выросла и общая заполняемость санатория», — отметил Юрий Иосифович.

Экономические показатели учреждения тоже подтверждают положительную динамику. По итогам девяти месяцев общая выручка увеличилась более чем на 10 %, а доход от экспорта услуг, то есть обслуживания иностранных граждан, вырос почти на 50 %. «Рудня» не только сохраняет статус востребованного санатория внутри страны, но и становится все более заметной точкой притяжения для иностранных туристов», — добавил Юрий Мозоль.